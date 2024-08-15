Исторический рекорд потребления энергии обновили в Краснодарском крае и Адыгее

На Кубани в июле люди и энергооборудование страдали от аномальной жары. Столбики термометров поднимались выше отметки в +40 °C.

В объединенной энергосистеме Краснодарского края и Адыгеи зафиксировали исторический рекорд потребления мощности — 6 тыс. 108 МВт.

О новом рекорде сообщил замглавы министерства ТЭК и ЖКХ Кубани Денис Сорокалетов. При этом, чтобы минимизировать сбои в работе энергосистемы, в крае вводили графики временного отключения света.

«17 июля 2024 года зафиксировали исторический максимум потребления в энергосистеме Краснодарского края и Республике Адыгея — 6 тыс. 108 МВт при введенных графиках временного ограничения потребления электрической энергии в объеме 120 МВт и введенных графиках аварийного отключения в объеме 283 МВт», — рассказал замминистра.

Кроме того, замглавы ведомства отметил, что рекорд потребления энергии более чем на 1 тыс. МВт превысил показатели, прогнозируемые для периода экстремально высоких температур.

Всего на Кубани работает 48 генерирующих электростанций общей мощностью 3 тыс. 180 МВт. Чтобы покрыть дефицит энергии в регионе, ее передают по ЛЭП из Ростовской области, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, цитирует Сорокалетова ТАСС.

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