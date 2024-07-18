На юге России второй день подряд установили рекорд потребления электроэнергии

В объединенной энергосистеме Юга 17 июля в 12:00 зафиксировали абсолютный исторический рекорд потребления мощности — 21 тыс. 126 МВт.

Этот показатель на 176 МВт больше предыдущего, который зафиксировали накануне — 16 июля. Таким образом, на юге страны из-за аномальной жары второй день подряд наблюдают абсолютный исторический максимум потребления электроэнергии.

«Также 17 июля в ЕЭС России установили новый максимум потребления мощности в ПЭВТ (период экстремально высоких температур) — в 14:00 потребление достигло 137 тыс. 730 МВт, что на 3 тыс. 631 выше прошлого летнего максимума», — сообщает пресс-служба Центра оперативно-диспетчерского управления и планирования перспективного развития энергосистемы России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прошлый абсолютный исторический рекорд потребления мощности был достигнут 13 января 2024 года.