Абсолютный исторический рекорд потребления энергии установили на юге России

В объединенной энергосистеме Юга 16 июля в 14:00 при средней температуре +28,2 °C установлен абсолютный исторический рекорд потребления мощности — 20 тыс. 954 МВт.

Этот показатель на 4 МВт больше предыдущего исторического максимума, который был достигнут 13 января 2024 года при среднесуточной температуре -11,5 °C.

«Достижение рекордных показателей потребления летом в этой энергосистеме обусловлено наплывом туристов в связи с отпускным сезоном и повсеместным использованием энергоемких приборов — кондиционеров, холодильного оборудования», — сообщает пресс-служба центра оперативно-диспетчерского управления и планирования перспективного развития энергосистемы России в Telegram.

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