На весь день без света останутся жители севера Краснодара 3 сентября

Плановые отключения света во вторник затронут жителей НСТ «Кубань» и нескольких улиц в Прикубанском округе.

Так, 3 сентября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

Шаляпина, 32/1;

Шаляпина, 33/2, литер А;

Шаляпина, 33/2, литер Б;

переулок Есенина, 16;

3-я Целиноградская, 5;

3-я Целиноградская, 7;

3-я Целиноградская, 9.

Также еще порядка 40 улиц останутся на это время без электричества. Для уточнения адресов можно пройти по ссылке.

С 9:00 до 18:00 проведут посекционное ограничение подачи электричества на улице Домбайской, дом 12, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители пригорода Краснодара на весь день останутся без света 3 сентября.