На весь день без света останутся жители севера Краснодара 3 сентября
Общество
02.09.2024 21:50
Плановые отключения света во вторник затронут жителей НСТ «Кубань» и нескольких улиц в Прикубанском округе.
Так, 3 сентября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:
- Шаляпина, 32/1;
- Шаляпина, 33/2, литер А;
- Шаляпина, 33/2, литер Б;
- переулок Есенина, 16;
- 3-я Целиноградская, 5;
- 3-я Целиноградская, 7;
- 3-я Целиноградская, 9.
Также еще порядка 40 улиц останутся на это время без электричества. Для уточнения адресов можно пройти по ссылке.
С 9:00 до 18:00 проведут посекционное ограничение подачи электричества на улице Домбайской, дом 12, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: жители пригорода Краснодара на весь день останутся без света 3 сентября.