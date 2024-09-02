Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На весь день без света останутся жители севера Краснодара 3 сентября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-ves-den-bez-sveta-ostanutsya-zhiteli-severa-krasnodara-3-sentyabrya
На весь день без света останутся жители севера Краснодара 3 сентября
Фото unsplash.com

Плановые отключения света во вторник затронут жителей НСТ «Кубань» и нескольких улиц в Прикубанском округе.

Так, 3 сентября с 9:00 до 17:00 света не будет в домах по адресам:

  • Шаляпина, 32/1;
  • Шаляпина, 33/2, литер А;
  • Шаляпина, 33/2, литер Б;
  • переулок Есенина, 16;
  • 3-я Целиноградская, 5;
  • 3-я Целиноградская, 7;
  • 3-я Целиноградская, 9.

Также еще порядка 40 улиц останутся на это время без электричества. Для уточнения адресов можно пройти по ссылке.

С 9:00 до 18:00 проведут посекционное ограничение подачи электричества на улице Домбайской, дом 12, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жители пригорода Краснодара на весь день останутся без света 3 сентября.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях