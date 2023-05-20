Полсотни трансформаторных подстанций отключились в Краснодаре

Днем 20 мая в Краснодаре произошли аварийные отключения электроэнергии в Прикубанском и Карасунском округах.

В Карасунском отключились ПС «ПШ-403 » и 32 трансформаторных подстанции.

Из-за этого света не было на улицах 8 Марта, Бершанской, Вокзальной, Куренной, Сычевой, Крупской, Космонавтов, Почтовой и других. К 11:30 всех потребителей в границах этих улиц запитали.

В Прикубанском округе отключились ПС «К-109 » и 18 трансформаторных подстанций.

Обесточены дома на улицах Дзержинского, Пригородной, Апельсиновой, Губкина, 1-я Трудовая, Большевицкой, Дорожной и других. На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

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