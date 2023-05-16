Электроподстанция «Южная» загорелась в Краснодаре

Возгорание произошло утром 16 мая на улице Ставропольской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 8:56. Спасатели прибыли на место через 15 минут и установили, что произошло возгорание на площади 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 20 улиц в Краснодаре остались без света из-за энергоаварии, в центре города остановилось движение трамваев и троллейбусов.