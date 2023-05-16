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Электроподстанция «Южная» загорелась в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/elektropodstantsiya-yuzhnaya-zagorelas-v-krasnodare
Электроподстанция «Южная» загорелась в Краснодаре
Фото t.me/krasnodarkray1

Возгорание произошло утром 16 мая на улице Ставропольской.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Краснодарского ПСГ в 8:56. Спасатели прибыли на место через 15 минут и установили, что произошло возгорание на площади 100 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 20 улиц в Краснодаре остались без света из-за энергоаварии, в центре города остановилось движение трамваев и троллейбусов.

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