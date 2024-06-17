Полковника ВСУ арестовали за упавший самолет А-50У, возможно сбитый над Кубанью

Хамовнический районный суд Москвы 17 июня заочно арестовал полковника Вооруженных сил Украины Николая Дзямана по делу об уничтожении российского самолета в воздушном пространстве РФ.

Самолет Воздушно-космических сил РФ патрулировал воздушное пространство России 23 февраля. По данным следствия, командир 138-й зенитной ракетной бригады (войсковая часть А4608) ВСУ полковник Николай Дзяман знал о том, что самолет не предназначен для ведения боевых действий и не имеет вооружения, а полет его проходит исключительно в воздушном пространстве РФ, отдал приказ на уничтожение воздушного судна. В результате самолет был уничтожен, погибли 10 членов экипажа.

Как сообщили федеральные СМИ, в этот день над Краснодарским краем неизвестной ракетой был сбит самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ВВС России А-50У. Официальных подтверждений от Минобороны России об этом не поступало.

В отношении Дзямана возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ о теракте, повлекшим смерть людей. Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ направило в суд ходатайство о заочном заключении Дзямана под стражу. Суд заочно предъявил Дзяману обвинение, он объявлен в федеральный розыск. Также суд удовлетворил ходатайство следствия и заочно арестовал подозреваемого, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 февраля в районе хутора Трудовая Армения в Каневском районе упал летательный аппарат. Прибывшие на место ЧП пожарные установили, что после падения воздушного судна вспыхнул камыш на площади около 250 кв. м. В результате ЧП никто из местных жителей не пострадал. В 20:50 возникший на земле после падения самолета пожар локализовали, в 21:45 краевой оперштаб сообщил о полной ликвидации пожара.