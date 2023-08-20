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Полиция в Анапе ищет вандалов, изменивших надпись на горе в селе Сукко

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-v-anape-ishhet-vandalov-izmenivshih-nadpis-na-gore-v-sele-sukko
Полиция в Анапе ищет вандалов, изменивших надпись на горе в селе Сукко
Полиция в Анапе ищет вандалов, изменивших надпись на горе в селе Сукко

Информация о том, что неизвестные изменили надпись с названием населенного пункта, появилась в соцсетях 20 августа.

«В социальных сетях появилась информация о том, что в селе Сукко, на склоне горы, неустановленное лицо переставило выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта. По данному факту полицией города-курорта Анапа проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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