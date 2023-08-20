В Анапе восстановили надпись «Сукко» на горе

В прежний вид надпись на склоне горы переложили 20 августа местные жители и представители органов ТОС.

Поиски злоумышленника продолжаются, нарушитель пока не установлен. Полиция Анапы продолжает проверку, сообщили в пресс-службе МВД России по Анапе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информация о том, что неизвестные изменили надпись с названием Сукко, появилась в соцсетях 20 августа. Хулиганы на склоне горы переставили выложенные буквы в надписи с названием населенного пункта, составив нецензурное слово.