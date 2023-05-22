Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Вандалов, которые надели маску клоуна на памятник Ленину, ищет полиция Краснодарского края

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vandalov-kotorye-nadeli-masku-klouna-na-pamyatnik-leninu-ishhet-politsiya-krasnodarskogo-kraya
Вандалов, которые надели маску клоуна на памятник Ленину, ищет полиция Краснодарского края
Фото t.me/truekrd

Инцидент произошел в ночь на 21 мая в парке села Успенского.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографии запечатлен памятник Ленину, на голову которого надета маска клоуна. Также на памятник злоумышленники повесили табличку с надписью «Убийца русского народа».

«По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия, направленные на установление злоумышленника», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция установила личности «обезглавивших» памятник Ленину в Абинском районе.

Статьи
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Инфекционист рассказала об отличии ВИЧ-1 от ВИЧ-2
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Введите эти 7 продуктов в рацион, и похудение не заставит себя ждать
Главные правила этикета за столом
Главные правила этикета за столом
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Признаком каких опасных болезней может быть хриплый голос
Как сделать укол самому себе
Как сделать укол самому себе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях