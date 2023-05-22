Вандалов, которые надели маску клоуна на памятник Ленину, ищет полиция Краснодарского края

Инцидент произошел в ночь на 21 мая в парке села Успенского.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. На фотографии запечатлен памятник Ленину, на голову которого надета маска клоуна. Также на памятник злоумышленники повесили табличку с надписью «Убийца русского народа».

«По данному факту в ОМВД по Успенскому району материал зарегистрирован, в настоящее время проводятся специальные мероприятия, направленные на установление злоумышленника», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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