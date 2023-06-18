Полиция установила личность девочки, которая избивала щенка в Краснодарском крае

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Северском районе.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался с щенком. По месту проживания и обучения ребенок характеризуется положительно. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в органы ПДН», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что щенка добровольно передали волонтерам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка бьет скулящего щенка.

Читайте также: школьник залез в чужой двор и жестоко убил 17 уток и 7 кроликов в Краснодарском крае.