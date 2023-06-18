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Полиция установила личность девочки, которая избивала щенка в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-ustanovila-lichnost-devochki-kotoraya-izbivala-shhenka-v-krasnodarskom-krae
Полиция установила личность девочки, которая избивала щенка в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Северском районе.

«В ходе проверки сотрудники полиции установили место жительства и личность ребенка, который на видео жестоко обращался с щенком. По месту проживания и обучения ребенок характеризуется положительно. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в органы ПДН», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ведомстве отметили, что щенка добровольно передали волонтерам.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка бьет скулящего щенка.

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