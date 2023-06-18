Полиция ищет в Краснодарском крае школьницу, которая издевается над щенком

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка бьет скулящего щенка.

В связи с этим полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, где несовершеннолетняя жестоко обращается с домашним животным, предположительно в Краснодарском крае. По данному факту инициативно проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: школьник залез в чужой двор и жестоко убил 17 уток и 7 кроликов в Краснодарском крае.