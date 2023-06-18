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Полиция ищет в Краснодарском крае школьницу, которая издевается над щенком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-ishhet-v-krasnodarskom-krae-shkolnitsu-kotoraya-izdevaetsya-nad-shhenkom
Полиция ищет в Краснодарском крае школьницу, которая издевается над щенком
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как девочка бьет скулящего щенка.

В связи с этим полиция начала проверку по факту жестокого обращения с животным

«В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники полиции выявили видеозапись, где несовершеннолетняя жестоко обращается с домашним животным, предположительно в Краснодарском крае. По данному факту инициативно проводится проверка», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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