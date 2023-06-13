Школьник залез в чужой двор и жестоко убил 17 уток и 7 кроликов в Краснодарском крае

Вечером 11 июня 12-летний мальчик пробрался во двор частного дома в Армавире на улице Гоголя, 375 и палкой убил животных.

Крики животных услышал сосед, он побежал спасать животных, но к тому времени юный живодер уже убежал. Мужчина связался с хозяином дома и рассказал ему о произошедшем. Владелец погибших животных написал заявление в полицию.

«Со слов хозяина погибли 7 кроликов и 17 уток. В настоящее время личность несовершеннолетнего установлена. Проводится проверка, с 12-летним мальчиком работают сотрудники ПДН», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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