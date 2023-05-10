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Живодер избил собаку и кинул ее в мусорный бак в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhivoder-izbil-sobaku-i-kinul-ee-v-musornyj-bak-v-novorossijske
Живодер избил собаку и кинул ее в мусорный бак в Новороссийске
Фото t.me/bloknot_nvrsk

Жители станицы Раевской 8 мая нашли в мусорном баке еле живую бродячую собаку. Неизвестный издевался над ней, а затем засунул в мешок и выбросил.

На теле собаки было множество гематом и ран. Животное отвезли в ветеринарную клинику для оказания помощи. Информацией о жестоком обращении с животным заинтересовались правоохранители.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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