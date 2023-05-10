Живодер избил собаку и кинул ее в мусорный бак в Новороссийске

Жители станицы Раевской 8 мая нашли в мусорном баке еле живую бродячую собаку. Неизвестный издевался над ней, а затем засунул в мешок и выбросил.

На теле собаки было множество гематом и ран. Животное отвезли в ветеринарную клинику для оказания помощи. Информацией о жестоком обращении с животным заинтересовались правоохранители.

«В настоящее время материал зарегистрирован, проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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