Неизвестные застрелили двух бездомных собак в парке «Солнечный остров» в Краснодаре

Полиция Краснодара начала проверку по факту убийства животных на территории парка «Солнечный остров».

О двух трупах собак с пулевыми ранениями головы в полицию сообщили волонтеры.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личность и мотивы действий злоумышленника. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.

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