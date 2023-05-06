Неизвестные застрелили двух бездомных собак в парке «Солнечный остров» в Краснодаре
Происшествия
06.05.2023 20:18
Полиция Краснодара начала проверку по факту убийства животных на территории парка «Солнечный остров».
О двух трупах собак с пулевыми ранениями головы в полицию сообщили волонтеры.
«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личность и мотивы действий злоумышленника. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.
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