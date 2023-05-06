Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Неизвестные застрелили двух бездомных собак в парке «Солнечный остров» в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/neizvestnye-zastrelili-dvuh-bezdomnyh-sobak-v-parke-solnechnyj-ostrov-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Неизвестные застрелили двух бездомных собак в парке «Солнечный остров» в Краснодаре
Фото t.me/chpkrasnodara

Полиция Краснодара начала проверку по факту убийства животных на территории парка «Солнечный остров».

О двух трупах собак с пулевыми ранениями головы в полицию сообщили волонтеры.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются личность и мотивы действий злоумышленника. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — сообщила врио начальника пресс-службы УМВД России по городу Краснодару Алена Вознюк.

Читайте также: неизвестные расстреляли бродячую собаку в Краснодаре.

 

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Какой сегодня праздник: что отмечают 6 мая
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Не пропустить опухоль: какие симптомы говорят о раке мозга
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
Острая проблема: что нельзя есть при обострении гастрита
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
7 странных и опасных народных методов лечения болезней
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Вторичные очаги: онколог рассказал об особенностях метастазирования рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях