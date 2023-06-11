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Полиция начала проверку по факту публикаций об эксплуатации верблюда на пляже Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-nachala-proverku-po-faktu-publikatsij-ob-ekspluatatsii-verblyuda-na-plyazhe-anapy
Полиция начала проверку по факту публикаций об эксплуатации верблюда на пляже Анапы
Фото t.me/anapa_post

В социальных сетях 11 июня появились публикации о незаконной эксплуатации верблюда для фотографий на одном из пляжей Анапы.

На кадрах видно, что верблюд стоит у воды на песчаном пляже, привязанный к катамарану.

В полиции сообщили, что материал по факту видеозаписи в социальных сетях зарегистрирован. Однако непосредственно заявлений в правоохранительные органы от граждан не поступало.

Назначена проверка, действиям владельца животного дадут правовую оценку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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