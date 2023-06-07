Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Полицейские забрали 4 обезьян и 5 попугаев у уличных фотографов в Геленджике

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsejskie-zabrali-4-obezyan-i-5-popugaev-u-ulichnyh-fotografov-v-gelendzhike
Полицейские забрали 4 обезьян и 5 попугаев у уличных фотографов в Геленджике
Фото t.me/mvd_23

Фотографов, предлагавших прохожим сняться с обезьянами и попугаями, полицейские заметили на набережной в Архипо-Осиповке. Необходимых разрешительных документов у фотографов не оказалось.

Сотрудники полиции изъяли у нарушителей четырех обезьян и пять попугаев. Животных передали в контактные зоопарки, где их состояние оценят специалисты.

Организована проверка по факту жесткого обращения с животными и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи оштрафуют уличного фотографа, который предлагал сфотографироваться с обезьяной и попугаями.

Статьи
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
«Экологический» не всегда означает «чистый»: почему Greenpeace признан в России нежелательной организацией?
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Петров пост в 2023 году: когда начинается, что можно есть и нельзя делать
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Что говорят звезды: знак зодиака Дева
Топ-7 продуктов для здоровья пенсионеров
Топ-7 продуктов для здоровья пенсионеров
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июня
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях