Полицейские забрали 4 обезьян и 5 попугаев у уличных фотографов в Геленджике
Происшествия
07.06.2023 11:05
Фотографов, предлагавших прохожим сняться с обезьянами и попугаями, полицейские заметили на набережной в Архипо-Осиповке. Необходимых разрешительных документов у фотографов не оказалось.
Сотрудники полиции изъяли у нарушителей четырех обезьян и пять попугаев. Животных передали в контактные зоопарки, где их состояние оценят специалисты.
Организована проверка по факту жесткого обращения с животными и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Сочи оштрафуют уличного фотографа, который предлагал сфотографироваться с обезьяной и попугаями.