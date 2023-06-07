Полицейские забрали 4 обезьян и 5 попугаев у уличных фотографов в Геленджике

Фотографов, предлагавших прохожим сняться с обезьянами и попугаями, полицейские заметили на набережной в Архипо-Осиповке. Необходимых разрешительных документов у фотографов не оказалось.

Сотрудники полиции изъяли у нарушителей четырех обезьян и пять попугаев. Животных передали в контактные зоопарки, где их состояние оценят специалисты.

Организована проверка по факту жесткого обращения с животными и незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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