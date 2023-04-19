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В Сочи оштрафуют уличного фотографа, который предлагал сфотографироваться с обезьяной и попугаями

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-oshtrafuyut-ulichnogo-fotografa-kotoryj-predlagal-sfotografirovatsya-s-obezyanoj-i-popugayami
В Сочи оштрафуют уличного фотографа, который предлагал сфотографироваться с обезьяной и попугаями
Фото УВД по Сочи

На улице Черноморской в Хостинском районе полицейские выявили 24-летнего мужчину, который навязчиво предлагал прохожим сфотографироваться с животными.

В качестве реквизита фотограф использовал обезьяну и двух попугаев. За организацию уличного «фотоателье» без соответствующего разрешения в отношении приезжего мужчины возбудили два административных протокола, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по Сочи.

Нарушителю грозит штраф за предпринимательскую деятельность без разрешения и за самоуправство.

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