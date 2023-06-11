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Штраф только за бизнес: у фотографа с пляжа Анапы не будут изымать верблюда

Ссылка https://kuban24.tv/item/shtraf-tolko-za-biznes-u-fotografa-s-plyazha-anapy-ne-budut-izymat-verblyuda
Штраф только за бизнес: у фотографа с пляжа Анапы не будут изымать верблюда
Фото t.me/mvd_23

В социальных сетях 11 июня появились публикации об эксплуатации верблюда для фотографий на одном из пляжей Анапы.

Местные жители обратили на это внимание, так как на курортах Кубани уже не первый год борются с фотографами-живодерами.

Полиция Анапы заметила публикацию и начала проверку. Верблюда нашли, как и его хозяина. Им оказался 53-летний местный житель.

Мужчина заплатит штраф за осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения, но верблюд останется с ним. У анапчанина есть на животное все необходимые документы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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