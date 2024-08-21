Полицейские провели рейд по самокатчикам-нарушителям в Сочи

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями кикшерингового сервиса выявляли нарушителей в Центральном районе города-курорта.

Так, за час к административной ответственности привлекли 15 водителей средств индивидуальной мобильности.

Помимо штрафов, у нарушителей заблокируют аккаунты в приложениях для аренды электросамокатов и велосипедов.

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