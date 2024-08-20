Школьник из Краснодарского края погиб во время прогулки в Санкт-Петербурге

Тело 10-летнего мальчика обнаружили его родственники на дороге в поселке Парголово Выборгского района.

Школьник из Краснодарского края приехал в Северную столицу с бабушкой — посмотреть достопримечательности. Они остановились у родственников в частном секторе, недалеко от железнодорожной станции Парголово.

Днем 19 августа мальчик решил покататься электросамокате. Сначала за ним следили взрослые, но вскоре ребенок уехал кататься сам по Вятской улице. Мальчика долго не было, поэтому родственники отправились на поиски и обнаружили его тело.

Сообщается, что самокат лежал в одной стороне дороги, ребенок — в другой. Обстоятельства происшествия устанавливают, пишет «78.ru».

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