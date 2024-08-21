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Стали известны подробности гибели краснодарского школьника в Санкт-Петербурге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/stali-izvestny-podrobnosti-gibeli-krasnodarskogo-shkolnika-v-sankt-peterburge
Стали известны подробности гибели краснодарского школьника в Санкт-Петербурге
Фото Mateusz Butkiewicz, unsplash.com

По факту гибели 10-летнего мальчика в поселке Парголово Выборгского района проводится проверка.

Сообщается, что ребенок не справился с управлением на электросамокате и упал в канаву. Впоследствии мальчик скончался от полученных травм.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Санкт-Петербургу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», школьник из Краснодарского края приехал в Северную столицу посмотреть достопримечательности. Днем 19 августа мальчик решил покататься электросамокате. Его долго не было, поэтому родственники отправились на поиски и обнаружили тело ребенка.

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