Стали известны подробности гибели краснодарского школьника в Санкт-Петербурге
Происшествия
21.08.2024 12:19
По факту гибели 10-летнего мальчика в поселке Парголово Выборгского района проводится проверка.
Сообщается, что ребенок не справился с управлением на электросамокате и упал в канаву. Впоследствии мальчик скончался от полученных травм.
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства по Санкт-Петербургу доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», школьник из Краснодарского края приехал в Северную столицу посмотреть достопримечательности. Днем 19 августа мальчик решил покататься электросамокате. Его долго не было, поэтому родственники отправились на поиски и обнаружили тело ребенка.