Полдень перед Крымским мостом: со стороны Кубани в очереди стоят 1400 машин

В полдень 16 июля в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 1,4 тыс. автомобилей.

Со стороны Крыма проезд по-прежнему свободный.

«В очереди со стороны Тамани на 12:00 находится 1400 транспортных средств. Время ожидания более четырех часов», — сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к Крымскому мосту.

По данным сервиса «Яндекс Карты» на 12:00 затор из автомобилей, желающих проехать в Крым, растянулась на 13 км.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водителям советуют заранее подготовить свои вещи к досмотру, чтобы быстрее преодолеть проверку. В 9:00 в очереди было 1,2 тыс. машин, а в 8:00 — чуть менее 1 тыс. авто.