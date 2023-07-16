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Автомобильная пробка перед Крымским мостом растянулась на 12 км, в очереди стоят 1200 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/avtomobilnaya-probka-pered-krymskim-mostom-rastyanulas-na-12-km-v-ocheredi-stoyat-1200-mashin?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Автомобильная пробка перед Крымским мостом растянулась на 12 км, в очереди стоят 1200 машин
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Утром 16 июля в пробке перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стоят 1,2 тыс. автомобилей. По данным сервиса «Яндекс Карты» очередь к 9:30 растянулась на 12 км.

При этом со стороны Крыма проезд свободный.

«В очереди со стороны Тамани на 9:00 находится 1200 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов», — сообщается в Telegram-канале информационного центра о ситуации на автомобильных подходах к Крымскому мосту.

Водителям советуют заранее подготовить свои вещи к досмотру, чтобы быстрее преодолеть проверку. Не стоит также забывать, что обязательно проверяют днище и колесные арки автомобиля. Кроме того, нужно быть готовым к тому, что придется открыть все двери, капот, багажник и т. д.

Как писал интернет портал «Кубань 24», в 8:00 пробка перед Крымским мостом была около 10 км, в очереди стояли 970 автомобилей.

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