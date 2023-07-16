Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Почти тысяча машин стоит в пробке перед Крымским мостом, затор со стороны Кубани — более 10 км

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-tysyacha-mashin-stoit-v-probke-pered-krymskim-mostom-zator-so-storony-kubani-bolee-10-km
Почти тысяча машин стоит в пробке перед Крымским мостом, затор со стороны Кубани — более 10 км
Скриншот сервиса "Яндекс Карты"

Порядка 1 тыс. автомобилей утром 16 июля стоят в очереди на подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.

В то же время со стороны Керчи затруднений нет.

«На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в заявлении оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка перед Крымским мостом превысила 10 км.

Водителям напоминают, что стоит заранее готовиться к досмотру, тогда все пройдет намного быстрее.

— Вещи должны быть упакованы так, чтобы их легко было вытащить и поместить на ленту интроскопа.

— Не оставляйте в машине разбросанные вещи.

— Машины с большим количеством багажа отправляют в очередь, которая движется медленнее.

— Водители должны ехать по левой полосе. Правая — для автобусов, экстренных служб, волонтеров.

Читайте также: пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 16 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 15 июля
7 мифов об аутизме
7 мифов об аутизме
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Виноград: чем полезен и кому нельзя
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Что происходит с климатом в мире? Крупные наводнения 2023 года
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях