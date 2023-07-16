Почти тысяча машин стоит в пробке перед Крымским мостом, затор со стороны Кубани — более 10 км
Порядка 1 тыс. автомобилей утром 16 июля стоят в очереди на подъезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края.
В то же время со стороны Керчи затруднений нет.
«На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 980 транспортных средств. Время ожидания около трех часов», — говорится в заявлении оперативного канала информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
По данным сервиса «Яндекс Карты», пробка перед Крымским мостом превысила 10 км.
Водителям напоминают, что стоит заранее готовиться к досмотру, тогда все пройдет намного быстрее.
— Вещи должны быть упакованы так, чтобы их легко было вытащить и поместить на ленту интроскопа.
— Не оставляйте в машине разбросанные вещи.
— Машины с большим количеством багажа отправляют в очередь, которая движется медленнее.
— Водители должны ехать по левой полосе. Правая — для автобусов, экстренных служб, волонтеров.
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