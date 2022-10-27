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Погода портится: синоптики предупредили о сильных дождях в Краснодарском крае

Общество
27.10.2022 07:15
Ссылка https://kuban24.tv/item/pogoda-portitsya-sinoptiki-predupredili-o-silnyh-dozhdyah-v-krasnodarskom-krae
Погода портится: синоптики предупредили о сильных дождях в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Об ухудшении погоды в ближайшие два дня сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, сильные осадки накроют Кубань, Крым, Ростовскую, Калужскую и Воронежскую области.

«Если говорить о самом неблагоприятном, то в Ненецком автономном округе ожидается сильный снег, метель, ветер до 20-22 м/с ближайшие два дня. Заметные дожди, сильные, прогнозируются в Калужской, Воронежской областях, в Крыму, Ростовской области, Краснодарском крае они будут еще интенсивнее», — цитирует синоптика ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 27 октября в Краснодарском крае местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с. Объявлено штормовое предупреждение. Жителей Сочи также предупредили о грозовых ливнях и усилении ветра.

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