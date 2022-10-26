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Жителей Сочи предупредили о грозовых ливнях и усилении ветра

Происшествия
26.10.2022 13:13
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-predupredili-o-grozovyh-livnyah-i-usilenii-vetra
Жителей Сочи предупредили о грозовых ливнях и усилении ветра
Фото пресс-службы администрации Сочи

По прогнозу синоптиков, 26 и 27 октября на территории курорта местами ожидаются сильные грозовые дожди, ночью и утром с усилением юго-восточного ветра с переходом на северо-западный и порывами 15-17 м/с.

В связи с непогодой в Сочи объявили штормовое предупреждение. Спасатели призывают жителей и гостей курорта в эти дни внимательно следить за изменениями погоды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае до 27 октября ожидаются ливни с грозами и смерчи.

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