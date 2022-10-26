Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае до 27 октября ожидаются ливни с грозами и смерчи

Общество
26.10.2022 12:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-do-27-oktyabrya-ozhidayutsya-livni-s-grozami-i-smerchi
В Краснодарском крае до 27 октября ожидаются ливни с грозами и смерчи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, до конца суток 26 октября и 27 октября на Кубани местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. На участке от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над Черным морем.

Спасатели призывают жителей и гостей региона внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: горы Красной Поляны засыпало снегом.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
В работе мессенджера WhatsApp произошел глобальный сбой
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Жителей Сочи приглашают бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
Жители Краснодарского края 25 октября увидят частное солнечное затмение
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
В Краснодаре потушили пожар на СТО в станице Елизаветинской
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. Рестораны KFC в России снова откроются под брендом Rostic’s
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре хирурги провели сложную операцию по удалению 6-сантиметровой опухоли
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях