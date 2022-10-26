В Краснодарском крае до 27 октября ожидаются ливни с грозами и смерчи

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

По прогнозу синоптиков, до конца суток 26 октября и 27 октября на Кубани местами ожидается сильный дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 м/с.

В связи с непогодой в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение. На участке от Анапы до Сочи возможно формирование смерчей над Черным морем.

Спасатели призывают жителей и гостей региона внимательно следить за изменениями окружающей среды и соблюдать все необходимые меры безопасности.

При возникновении ЧС необходимо звонить по номерам: 112, 101 или 8 (861) 268-64-40, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: горы Красной Поляны засыпало снегом.