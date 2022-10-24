Горы Красной Поляны засыпало снегом

Кадр из видео t.me/rosakhutoralerts

Утром 24 октября на Розе Пик (вершина горного хребта Аибга) на высоте 2 тыс. 320 метров выпал снег высотой 5-7 см.

На Розе Пик была минусовая температура воздуха, метель и видимость 100 метров. На высоте 1,6 тыс. метров была плюсовая температура, там шел дождь.

В Олимпийской деревне на высоте 1,1 тыс. м утром было +5°C. Там тоже шел дождь.

Из-за непогоды тропы «Путь к водопадам» и «Каменный столб», а также тропу Чемпионов и парк водопадов 24 октября не откроют. Канатная дорога «Эдельвейс» закрыта. Мост на Пике 24 октября также работать не будет, сообщает Telegram-канал «Роза Хутор Live».

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