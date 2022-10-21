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В Кавказском заповеднике с 25 октября ограничат проход по маршруту № 30

Общество
21.10.2022 15:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-zapovednike-s-25-oktyabrya-ogranichat-prohod-po-marshrutu-30
В Кавказском заповеднике с 25 октября ограничат проход по маршруту № 30
Фото пресс-службы Кавказского биосферного заповедника.

Приказ о частичном закрытии всех вариантов маршрута № 30 подписал директор Кавказского заповедника. Это связано с ухудшением погоды и необходимо для безопасности туристов.

Последний раз переночевать на приюте «Фишт» в этом году туристы смогут 24 октября. С 25 октября эту стоянку, а также приют «Бабук-аул» закроют для отдыхающих. Таким образом, вся западная и южная часть маршрута № 30 будет закрыта для посещения.

При этом, с 25 октября для туристов по-прежнему будет открыт маршрут от КПП «Лагонаки» и «Узуруб» до стоянки Инструкторская щель. Там можно будет поставить палатки и подняться на гору Оштен или сходить на озеро Псенодах.

Решение по работе маршрутов в районе Красной Поляны пока не приняли. Там также наблюдают снижение среднесуточных температур и заморозки, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Маршрут № 30 «Через горы к морю» является одним из наиболее популярных направлений в Кавказском заповеднике. Маршрут ведет туристов через несколько перевалов от плато Лагонаки к морю в Сочи. Он заканчивается в районе Дагомыса.

Читайте также: в горах Сочи с 15 октября закрыли два летних туристических маршрута.

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