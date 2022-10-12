В горах Сочи с 15 октября закроют два летних туристических маршрута

Фото пресс-службы Кавказского заповедника

В конце сентября и начале октября в горах на высоте более 2 тыс. м зафиксировали первые заморозки, выпал снег.

Из-за экстремальных погодных условий с 15 октября Кавказский заповедник закрывает летние туристические маршруты № 8 «Через перевал Аишхо к Черному морю» и № 12 «Урочище Имеретинка». Кроме того, маршрут №8 А «Урочище Медвежьи ворота — лагерь Холодный» будет открыт только до стоянки на Бзерпинском карнизе. Соответствующий указ подписал директор Кавказского заповедника.

После закрытия эти маршрутов специалисты начнут готовить инфраструктуру к зиме и «консервировать» туристические стоянки. Также с 15 октября в Кавказском заповеднике заканчивается летняя смена смотрителей приютов.

Остальные летние туристические маршруты по-прежнему останутся открыты на ближайшее время. Так, маршруты № 9, № 13 и № 30 будут работать в обычном режиме еще как минимум неделю.

Все экскурсионные тропы в Адыгее и Красной Поляне работают в обычном режиме. Однако в горах на высоте более 1,5 тыс. метров ночью уже фиксируют минусовые температуры, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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