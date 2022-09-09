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Кавказский заповедник вошел в топ-10 популярных направлений для осенних походов в лес и горы

Общество
09.09.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/kavkazskij-zapovednik-voshel-v-top-10-populyarnyh-napravlenij-dlya-osennih-pohodov-v-les-i-gory
Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий рейтинг составил один из сервисов бронирования отелей. Сейчас спрос у туристов к путешествиям по пешим маршрутам увеличился в три раза по сравнению с 2020 годом.

Кубанским фаворитом стал Кавказский биосферный заповедник. Кроме того, в топ вошли водоемы Карелии, горы Алтая, а также озера Северного Кавказа — Рица и Имеретинские.

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