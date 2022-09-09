Кавказский заповедник вошел в топ-10 популярных направлений для осенних походов в лес и горы

Видео канала «Кубань 24»

Соответствующий рейтинг составил один из сервисов бронирования отелей. Сейчас спрос у туристов к путешествиям по пешим маршрутам увеличился в три раза по сравнению с 2020 годом.

Кубанским фаворитом стал Кавказский биосферный заповедник. Кроме того, в топ вошли водоемы Карелии, горы Алтая, а также озера Северного Кавказа — Рица и Имеретинские.

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