Кавказский заповедник вошел в топ-10 популярных направлений для осенних походов в лес и горы
Общество
09.09.2022 11:29
Соответствующий рейтинг составил один из сервисов бронирования отелей. Сейчас спрос у туристов к путешествиям по пешим маршрутам увеличился в три раза по сравнению с 2020 годом.
Кубанским фаворитом стал Кавказский биосферный заповедник. Кроме того, в топ вошли водоемы Карелии, горы Алтая, а также озера Северного Кавказа — Рица и Имеретинские.
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