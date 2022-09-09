Сочи стал самым популярным курортом РФ для путешествий в сентябре с детьми

Фото пресс-службы администрации Сочи

По данным исследования бронирований в первом месяце осени, Сочи возглавил топ популярных направлений среди россиян, собирающихся на отдых с детьми.

Доля бронирований билетов на самолет в Сочи составила 27%. Отмечается, что спрос вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. На втором месте по числу бронирования авиабилетов оказалась Москва — 25,5% от общего числа бронирований. Это на 65% больше, чем в 2021 году. Бронза рейтинга досталась Санкт-Петербургу. Туда на отдых с детьми в сентябре отправляются 10,5% туристов, что на 87% больше, чем в прошлом году.

В рейтинге железнодорожных направлений на сентябрь лидером снова оказался Сочи — доля направления составляет 13,5%, спрос увеличился на 43%. Также в топ-3 Москва и Санкт-Петербург — 12,5% и 10,4% соответственно. При этом отмечается, что спрос на обе столицы сократился. Так в Москву стали ездить реже на 17%, а в Санкт-Петербург — на 45%.

Значительно выросла популярность поездок поездом в Анапу — почти в пять раз. Доля составила 10,3%. Закрыл пятерку Симферополь (4,6%). Его популярность выросла на 20% в сравнении с сентябрем прошлого года, пишет газета «Известия».

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