Средняя выручка мини-отелей в Краснодарском крае за лето выросла на 26%

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По итогам трех месяцев выручка несетевых гостиниц на Кубани в сравнении с прошлым летом увеличилась на 26%. Средний чек вырос на 6%, и составляет 9 тыс. 231 рубля.

В целом по России средняя выручка мини-отелей выросла на 12%, а покупки автобусных и ж/д поездок по стране увеличились почти в 1,5 раза. Сильнее всего выручка несетевых гостиниц выросла в Приморье, Москве, Красноярском и Алтайском краях, в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае.

Лидером оказалась Москва. Там выручка мини-отелей поднялась на 46%. Средний чек вырос на 42%, до 8 тыс. 862 рублей. Второе место — у Санкт-Петербурга. Обороты увеличились на 25%. Размер среднего чека — 8 тыс. 220 рублей. Это на 19% больше, чем в прошлом году.

В Приморье средняя выручка несетевых гостиниц поднялась на 58%. Средний чек вырос на 18% и составил 7 тыс. 121 рубля. Мини-отели Красноярского края увеличили обороты на 32%. Однако средний чек вырос всего на 6%, до 4 тыс. 561 рубля. Закрыл пятерку Алтайский край с ростом выручки на 28% и средним чеком 4 тыс. 62 рубля. Это на 16% больше, чем в прошлом году. Кубань по росту выручки мини-отелей оказалась на шестом месте, сообщает ТАСС.

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