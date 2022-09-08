Краснодарский край вошел в топ-10 направлений для осенних походов

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С 2020 года спрос у туристов на походы вырос в три раза.

Опрос провели среди пользователей соцсетей. Согласно полученным результатам, Краснодарский край занял пятое место в рейтинге популярнейших туристических маршрутов для походов осенью. Посетить Кубань и Кавказский биосферный заповедник желают 8% респондентов.

Тройку лидеров возглавили маршруты Карелии, Алтая и Абхазии. Каждого третьего туриста привлекают пешие маршруты Карелии. Посмотреть на гору Белуха желают 27% туристов. Еще 12% туристов выбирают походы по горным ущельям, рекам и к озеру Рица в Абхазии.

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