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Краснодарский край вошел в топ-10 направлений для осенних походов

Общество
08.09.2022 12:52
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnodarskij-kraj-voshel-v-top-10-napravlenij-dlya-osennih-pohodov
Краснодарский край вошел в топ-10 направлений для осенних походов
Фото Hermann, pixabay.com

С 2020 года спрос у туристов на походы вырос в три раза.

Опрос провели среди пользователей соцсетей. Согласно полученным результатам, Краснодарский край занял пятое место в рейтинге популярнейших туристических маршрутов для походов осенью. Посетить Кубань и Кавказский биосферный заповедник желают 8% респондентов.

Тройку лидеров возглавили маршруты Карелии, Алтая и Абхазии. Каждого третьего туриста привлекают пешие маршруты Карелии. Посмотреть на гору Белуха желают 27% туристов. Еще 12% туристов выбирают походы по горным ущельям, рекам и к озеру Рица в Абхазии.

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