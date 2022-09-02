Почти 3,6 млн человек отдохнули в Сочи в период высокого курортного сезона

Фото пресс-службы мэрии Сочи

С начала 2022 года Сочи принял почти 5,25 млн отдыхающих. В сравнении с 2021 годом количество туристов выросло на 4%. Лучший результат показали санатории и пансионаты с лечением, а также отели, работающие по системе «все включено» и «ультра все включено».

В санаториях «Заполярье», «Фрунзе», «Черноморье», «Голубая Горка», «Электроника», «Победа» загрузка превысила 100%. Такого результата удалось достичь благодаря дополнительным местам в номерах.

«Концепция высоких стандартов высокого летнего курортного сезона «Вместе V Сочи» практически полностью реализована. Мы приняли большое количество гостей. Только в период курортного сезона почти 3,6 млн человек отдохнули в нашем городе. Ожидаем сохранение высокого турпотока на бархатный сезон, в том числе благодаря реализации программы осеннего кешбэка. В Сочи продолжит работать летний межведомственный оперативный штаб, который фиксирует и контролирует оказание качественных санаторно-курортных и туристических услуг, транспортную доступность и безопасность», — рассказал глава города Сочи Алексей Копайгородский.

Сочи возглавляет рейтинг популярных направлений для отдыха в бархатный сезон. Активный туристический спрос ожидается и в рамках осенней программы кешбэка от Ростуризма. Продажи стартовали по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» 25 августа и продлятся до 10 сентября.

Отдохнуть с кешбэком можно будет с 1 октября и до 25 декабря. Также принять участие в туристической программе могут и жители Сочи, которые планируют отправиться в поездку в другие регионы России.

Ожидается, что до конца 2022 года Сочи примет более 7,2 млн туристов. Это станет новым рекордом для главного курорта страны, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Читайте также: «Красная Поляна» участвует в голосовании за звание лучшего горнолыжного курорта России.