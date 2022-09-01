«Красная Поляна» участвует в голосовании за звание лучшего горнолыжного курорта России
Народное голосование за лучшие горнолыжные курорты России в рамках национальной премии «Горы России» стартовало 1 сентября.
В числе претендентов на премию — курорт «Красная Поляна» в Сочи. Также участие в голосовании принимают «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Шерегеш» в Кемеровской области и другие.
Проголосовать можно до 15 октября на сайте премии. Итоги подведут 24 ноября в Москве.
«Предусмотрели 29 основных номинаций. В том числе «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт», — говорится в сообщении организаторов.
Также за лучшие горнолыжные курорты проголосуют эксперты, выбрав победителей в дополнительных номинациях, сообщает ТАСС.
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