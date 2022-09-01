Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Красная Поляна» участвует в голосовании за звание лучшего горнолыжного курорта России

Общество
01.09.2022 10:42
Ссылка https://kuban24.tv/item/krasnaya-polyana-uchastvuet-v-golosovanii-za-luchshie-gornolyzhnye-kurorty-rossii
«Красная Поляна» участвует в голосовании за звание лучшего горнолыжного курорта России
Фото Сергея Кулакова, «Кубань 24»

Народное голосование за лучшие горнолыжные курорты России в рамках национальной премии «Горы России» стартовало 1 сентября.

В числе претендентов на премию — курорт «Красная Поляна» в Сочи. Также участие в голосовании принимают «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Архыз» в Карачаево-Черкесии, «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии, «Шерегеш» в Кемеровской области и другие.

Проголосовать можно до 15 октября на сайте премии. Итоги подведут 24 ноября в Москве.

«Предусмотрели 29 основных номинаций. В том числе «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший горнолыжный отель», «Самый событийный горнолыжный курорт», — говорится в сообщении организаторов.

Также за лучшие горнолыжные курорты проголосуют эксперты, выбрав победителей в дополнительных номинациях, сообщает ТАСС.

Читайте также: на курортах Краснодарского края в бархатный сезон ожидается загрузка не менее 80%.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
В Геленджике отдыхающие заметили непонятное пятно в морской воде
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
СК: водитель, по вине которого в ДТП на Кубани погибли младенец и его отец, был пьян
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
В Крыму произошел пожар на складе площадью 800 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В ночь на 1 сентября в центре Краснодара произошла массовая драка
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Сочи сгоревший грузовик с кукурузой собрал пробку на трассе
  6. В Краснодарском крае и Крыму хотят запретить использование пластиковой посуды
Прямой эфир
Мы в соцсетях