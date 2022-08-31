На курортах Краснодарского края в бархатный сезон ожидается загрузка не менее 80%
Общество
31.08.2022 07:22
Об этом сообщили представители администраций муниципалитетов. Сочи, Анапа и Геленджик ожидают загрузку в бархатный сезон не менее 80% в сентябре и около 60% в октябре.
По словам мэра Геленджика Алексея Богодистова, крупные средства размещения в сентябре забронированы на 80%, в октябре — на 60%.
Такую же загрузку в сентябре-октябре прогнозируют власти Анапы. Там цены на проживание снизились на 15-30% по сравнению с летом. Пик загрузки в Анапе зафиксировали в июле при загрузке гостиниц и отелей 90%.
В Сочи продолжает увеличиваться турпоток. В этом году прогнозируется рост числа туристов на 4% по сравнению с прошлым. Недавно курорт встретил 5-миллионного отдыхающего. Всего за год в Сочи ожидают до 7,2 млн туристов, сообщает ТАСС.
Читайте также: бархатный сезон в Сочи продлится до начала октября.
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