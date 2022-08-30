Мэр Сочи: бархатный сезон на курорте продлится до начала октября
Общество
30.08.2022 07:48
Температура воды в Черном море у берегов Сочи достигла рекордных показателей — до +27-28°C. Благодаря этому бархатный сезон завершится не позднее первой недели октября, уверен глава Сочи Алексей Копайгородский.
«В этом году в Сочи метеорологи обещают длительный бархатный сезон. Это связано с тем, что морская вода на Черноморском побережье прогрелась до рекордных значений. В этом году он завершится не раньше первой декады октября», — отметил Копайгородский.
Мэр Сочи подчеркнул, что с начала 2022 года курорт принял уже 5 млн отдыхающих. До конца года город планирует увеличить эту цифру до 7,2 млн человек.
В сравнении с 2021 годом рост туристического потока в Сочи составит более 4%, сообщает ТАСС.
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