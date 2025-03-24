Погибший в Ростовской области при атаке БпЛА мужчина ехал с Кубани в Москву

Об этом в своих соцсетях сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, в автомобиле, который в ночь на 23 марта загорелся на автодороге Морозовск — Цимлянск после падения обломков украинского беспилотника, находился 42-летний житель Москвы. Мужчина возвращался домой из Краснодарского края.

«Семье погибшего окажем материальную помощь. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», массированная атака украинских беспилотников на объекты в Южном федеральном округе произошла в ночь на 23 марта. Утром стало известно, что из-за атаки БПЛА противника на трассе Морозовск — Цимлянск загорелся автомобиль. В нем погиб человек.

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