Житель Ростовской области погиб за рулем машины из-за атаки БПЛА

Массированная атака украинских беспилотников на объекты в Южном федеральном округе произошла в ночь на 23 марта.

Утром стало известно, что из-за атаки БПЛА противника на трассе Морозовск-Цимлянск загорелся автомобиль. В нем погиб человек.

«Личность его не установлена. На место выехали службы МЧС и МВД», — написал в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», всего в течение ночи на 23 марта дежурные силы ПВО Вооруженных сил РФ перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА противника сбили в Южном федеральном округе: 29 в Ростовской области, 20 в Астраханской, 3 в Волгоградской и еще 2 в Крыму.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в регионе ночью массированную атаку БПЛА отразили в Морозовском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Неклиновском и Шолоховском районах. В хуторе Каюковка из-за упавшего беспилотника повреждены окна в частном доме.

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