Более 50 украинских БПЛА уничтожили на юге России в ночь на 23 марта

Вооруженные силы Украины в ночь на воскресенье предприняли попытку массированной атаки беспилотниками самолетного типа.

Всего в течение ночи на 23 марта дежурные силы ПВО Вооруженных сил РФ перехватили и уничтожили 59 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА противника сбили в Южном федеральном округе: 29 в Ростовской области, 20 в Астраханской, 3 в Волгоградской и еще 2 в Крыму.

Кроме того, три беспилотника уничтожили в Воронежской области и по одному в Саратовской и Курской областях, сообщает Министерство обороны РФ.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил в Telegram, что в регионе ночью массированную атаку БПЛА отразили в Морозовском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Неклиновском и Шолоховском районах. В хуторе Каюковка из-за упавшего беспилотника повреждены окна в частном доме. К счастью, никто не пострадал.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что службы ПВО и РЭБ отработали штатно в северной части региона. При падении обломков БПЛА повреждения получили жилое строение и автомобиль.

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