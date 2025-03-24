Украинский беспилотник сбили в Краснодарском крае в ночь на 24 марта

Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник снова попытались атаковать объекты на территории РФ при помощи БпЛА самолетного типа.

Всего в течении ночи на 24 марта дежурные силы ПВО ВС РФ уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников.

Один БпЛА сбили в Краснодарском крае, еще один беспилотник — над акваторией Азовского моря.

По 12 БпЛА уничтожили в Ростовской и Брянской областях, еще два беспилотника — в Крыму.

Кроме того, в период с 22:20 до 23:10 23 марта российские силы ПВО уничтожили 28 украинских БПЛА: 17 в Ростовской области, 6 в Воронежской, 4 в Белгородской и еще 1 в Брянской, сообщает RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Читайте также: более 50 украинских БПЛА уничтожили на юге России в ночь на 23 марта. БПЛА противника сбили в Южном федеральном округе: 29 в Ростовской области, 20 в Астраханской, 3 в Волгоградской и еще 2 в Крыму.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил в Telegram, что в регионе ночью массированную атаку БПЛА отразили в Морозовском, Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Неклиновском и Шолоховском районах. В хуторе Каюковка из-за упавшего беспилотника повреждены окна в частном доме. К счастью, никто не пострадал.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин уточнил, что службы ПВО и РЭБ отработали штатно в северной части региона. При падении обломков БПЛА повреждения получили жилое строение и автомобиль.

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