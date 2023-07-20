Погибшего в Ейском районе летчика Су-25 ВКС России похоронят в Альметьевске в Татарстане

Самолет Су-25 упал в Азовское море в Ейском районе 17 июля около 15:00. Летчик Тимур Хисматуллин смог катапультироваться, его доставили на берег. Медики пытались реанимировать мужчину, но он скончался.

Летчик совершал тренировочный полет и направлялся в Ейский лиман. У Су-25 отказал двигатель, и штурмовик рухнул в море. Погибшему летчику было 27 лет.

В официальной группе школы, где учился Тимур Хисматуллин, сообщили, что он всегда был и остается гордостью и гордостью и примером для многих.

Похороны Тимура Хисматуллина пройдут в Альметьевске. Информацию о гражданской панихиде сообщат дополнительно, пишет «Казанский репортер».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», самолет Су-25 ВКС России упал в акватории Азовского моря недалеко от берега. После катапультирования летчик провел слишком много времени под водой, реанимировать его не удалось.