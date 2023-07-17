Летчик упавшего в Краснодарском крае самолета Су-25 скончался

Самолет Су-25 ВКС России упал в Азовское море в Ейском районе 17 июля около 15:00.

Летчику упавшего самолета удалось катапультироваться. Его спасли, вывезли на берег и начали оказывать необходимую медицинскую помощь.

По данным источника, после катапультирования летчик провел слишком много времени под водой. Медики пытались его реанимировать в машине скорой помощи, но, к сожалению, спасти его не удалось.

«От имени жителей Ейского района выражаю соболезнования близким погибшего во время крушения штурмовика Су-25 при выполнении учебно-тренировочного полета», — написал в Telegram глава муниципалитета Роман Бублик.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предварительно, самолет Су-25 упал в море из-за технической неисправности. Точные причины авиаинцидента в Ейском районе установят специалисты Минобороны РФ, которые работают на месте.