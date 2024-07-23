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Подземный переход возле ж/д станции Лоо затопило после ливня в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podzemnyj-perehod-vozle-zh-d-stantsii-loo-zatopilo-posle-livnya-v-sochi
Подземный переход возле ж/д станции Лоо затопило после ливня в Сочи
Фото t.me/spasenie_sochi

Сильные дожди накрыли Сочи 23 июля. Синоптики прогнозируют ливни с грозами и градом в городе-курорте на ближайшие двое суток.

После дневного ливня подземный переход в районе железнодорожной станции Лоо затопило. Спасатели прибыли на место и оперативно откачали дождевую воду с помощью мотопомп.

Сейчас для движения пешеходов на этом участке нет препятствий, сообщает МКУ «Служба спасения города Сочи» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Филипп Киркоров застрял в горах Сочи во время съемок из-за сильного ливня. Народный артист в своем аккаунте в соцсетях рассказал о происшествии и попросил помощи.

Также из-за непогоды Аэропорт Сочи предупредил о возможной задержке рейсов 23 и 24 июля.

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