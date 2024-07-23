Аэропорт Сочи предупредил о возможной задержке рейсов 23 и 24 июля

Сейчас аэрогавань города-курорта работает штатно. Однако синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий уже в ближайшее время.

В связи с этим, в течение двух дней — 23 и 24 июля возможны изменения в расписании авиарейсов из-за корректировки времени прибытия самолетов на фоне плохих метеоусловий. Это рекомендовали учитывать пассажирам при планировании выезда в аэропорт Сочи.

«Сегодня в утренние часы самолеты прибывали в аэропорт с небольшим опозданием в виду ожидания благоприятных условий для посадки из-за непогоды. В настоящий момент рейсы обслуживаются в порядке очередности», — сообщает официальный Telegram-канал Международного аэропорта Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работу пляжей ограничили 23 июля во всех районах Сочи из-за непогоды. Утром жители разных частей курортного города увидели огромный смерч над Черным морем.