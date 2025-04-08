Подрядчика оштрафуют за повреждение деревьев в сквере имени Чепеги в Краснодаре

Специалисты департамента городского хозяйства и ТЭК совместно с жителями Юбилейного микрорайона зафиксировал повреждение деревьев при благоустройстве сквера имени Чепеги.

В своих соцсетях глава Краснодара Евгений Наумов назвал произошедшее «злостным нарушением», поскольку ранее он обращал особое внимание подрядчика на важность сохранения деревьев.

«Такие «работы» недопустимы. Мы их остановили, будем и дальше следить. Подрядчику уже предъявили штрафные санкции за нарушение условий контракта. В ближайшее время озеленители оценят и причиненный ущерб насаждениям, оплатить который должен будет подрядчик», — написал Наумов в Telegram.

Реконструкция сквера проводится в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды», которая является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни». Территорию для обновления выбрали путем электронного голосования горожан.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара пообещал сохранить все деревья в сквере имени Чепеги. Работу по благоустройству зеленой территории планируют завершить до конца года.

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