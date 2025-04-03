До конца года по нацпроекту благоустроят сквер имени Чепеги в Краснодаре

Благоустройство зеленой зоны в Юбилейном микрорайоне площадью около 6 тыс. кв. м проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

По словам врио главы краевого министерства ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, контракт по благоустройству сквера имени Чепеги подписали в первых числах марта. Общественная территория находится в границах улиц Платановый Бульвар, Бульварное Кольцо, имени Думенко и проспекта Чекистов. На объекте уже стартовали демонтажные работы.

«На общественной территории обустроим прогулочные зоны с дорожками в плиточном исполнении, установим детское игровое и спортивное оборудование, смонтируем системы освещения и видеонаблюдения, разместим объекты малых архитектурных форм — лавки и урны», — отметил Шапошник.

Проект благоустройства также предусматривает создание здесь парковочных мест и системы автополива. На завершающем этапе проведут озеленение территории.

До конца 2025 года обновленный сквер станет комфортной зоной отдыха для жителей густонаселенного Юбилейного микрорайона, сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара пообещал сохранить все деревья в сквере имени Чепеги. На общественной территории высадят 27 деревьев, более 1,6 тыс. кустарников и 660 саженцев многолетних растений. По пожеланию жителей в сквере заменят поврежденную скульптуру бегемота, который когда-то был фонтаном.

Подпишись, здесь всегда интересно.