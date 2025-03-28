Мэр Краснодара пообещал сохранить все деревья в сквере им. Чепеги

Глава Краснодара Евгений Наумов 27 марта посетил сквер им. Захария Чепеги в Юбилейном микрорайоне и проконтролировал ход благоустройства.

Сквер благоустраивают по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На территории общественного пространства площадью более 6 тыс. м сейчас идет подготовка к благоустройству.

Рабочие демонтируют старый асфальт и отсыпают землю. В скором времени в сквере появятся зоны для прогулок, качели, детская и спортивная площадки, а также спортивные тренажеры, половина из которых будет инклюзивной. Кроме того, оборудуют автополив газона и приведут в порядок спортплощадку рядом со сквером. В сквере установят 31 камеру видеонаблюдения.

Евгений Наумов обратил особое внимание на сохранении растущих тут деревьев. Мэр города отметил, что деревья надо защитить от повреждений во время проведения работ.

«Ни одно дерево не должно быть повреждено во время работ – это принципиальная позиция. Вместе с жителями будем следить за работами со всей строгостью. Сегодня на объекте убедился, что сквер победил в рейтинговом голосовании по нацпроекту справедливо. Интерес к ходу работ у горожан очень высокий», — написал Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

На общественной территории высадят 27 деревьев, более 1,6 тыс. кустарников и 660 саженцев многолетних растений. По пожеланию жителей в сквере заменят поврежденную скульптуру бегемота, который когда-то был фонтаном. Арт-объект вернут на место в прежнем виде, сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре подрядчика обяжут высадить новые деревья в сквере Гатова. Обновленный после реконструкции и благоустройства сквер имени Леонарда Гатова, который находится на пересечении улиц Стасова и Селезнева, открыли в декабре 2024 года. Однако после завершения работ специалисты заметили, что часть деревьев, растущих на территории сквера, повреждены. У некоторых деревьев повреждена корневая система. Власти Краснодара подготовили претензию в адрес подрядчика, который вел благоустройство, с требованием высадить новые деревья вместо испорченных.

Подпишись, здесь всегда интересно.